Санкт-Петербург, 21 января. Петербург стал лидером Северо-Запада по числу финансовых пирамид, об этом рассказала начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова. В Петербурге в 2020 году выявили 13 финансовых пирамид.

По ее словам, Северо-Западное главное управление Банка России за 11 месяцев 2019 года выявило 205 «черных кредиторов» — организаций и частных лиц, предоставляющих займы без лицензии. Самое большое число этих организаций нашли в Архангельской области (54). Далее идут Петербург и Ленинградская область (37). По числу финансовых пирамид (13) Северная столица обогнала все регионы на Северо-Западе.

Как пишет «Петербургский дневник», в городе также найдены семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера. Газалова уточнила, что пик деятельности «черных кредиторов» и финансовых пирамид пришелся на 2016–2017 годы. При этом для борьбы с этими структурами в Северо-Западном и других главных управлениях Центробанка были созданы отделы противодействия нелегальной деятельности.

«Самое распространенное нарушение — это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах — ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус микрофинансовых организаций и продолжающих выдавать займы населению», — подчеркнула специалист.

В 2017 году на Северо-Западе было возбуждено всего восемь административных дел о нелегальном кредитовании, в 2019 году таких дел было заведено более сотни, плюс к ним возбуждено девять уголовных дел.