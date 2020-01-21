В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

Санкт-Петербург, 21 января. Температурный рекорд 63-летней давности побит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Столбик термометра в городе во вторник утром поднялся до отметки в 4,8 градуса тепла.

«Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 градуса», — подчеркнул синоптик.

Михаил Леус пояснил, что сегодня ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Воздух может прогреться до плюс шести градусов.