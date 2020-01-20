ФАН публикует видео, как иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. На перекрестке Большой Пушкарской и Введенской улиц водитель иномарки сбил женщину, переходившую дорогу на «зеленый» сигнал светофора. Федеральное агентство новостей публикует видео, на котором запечатлен момент столкновения.

На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения отчетливо видно, что пешеход дожидается необходимого сигнала, а после начинает переходить дорогу. В это время из-за угла на высокой скорости появляется иномарка. Машина поворачивает и тут же сбивает женщину. От удара пострадавшую отбрасывает на несколько метров в сторону.

В настоящее время данные о состоянии здоровья пострадавшей уточняются. На месте работают экстренные службы и полиция.