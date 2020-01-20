Пешеход попал под трамвай на проспекте Энгельса в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Вечером в пятницу на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга под колесами трамвая пострадал пешеход. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором запечатлен момент столкновения.

По предварительной информации, авария произошла в районе дома №30. Как сообщают «Невские Новости», местный житель был сбит вне зоны пешеходного перехода. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет, на месте работают экстренные службы – спасатели, полиция и скорая помощь.