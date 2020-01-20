Власти Петербурга выделят 5 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Санкт-Петербург, 20 января. Главная задача петербургских властей сегодня: незамедлительное выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, в том числе — поддержка семей с детьми. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в еженедельном радиообращении к горожанам в эфире «Радио России».

Градоначальник подчеркнул, что основной задачей сегодня является поддержка семей с детьми. По его словам, после обсуждения проблемы с финансовым блоком правительства города и оценки ресурсов Петербург начинает реализацию новых инициатив президента. Работа будет вестись без весенней корректировки бюджета, что позволит быстрее воплотить в жизнь поставленные задачи.

Городские власти выделят пять миллиардов рублей на поддержку семей с детьми, передают «Невские новости». Малоимущие семьи получат ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума. Для мам в возрасте от 19 до 24 лет будет выделена единовременная выплата в размере 54 тысячи 189 рублей.

Хорошие новости есть и для родителей новорожденных двойняшек и тройняшек: им предоставят услуги няни до тех пор, пока детям не исполнится полутора лет. Кроме того, изменится сумма материнского капитала на третьего и последующего ребенка — 160 тысяч 474 рубля.

Напомним, Владимир Путин 15 января, обращаясь к представителям всех ветвей власти, особое внимание уделил демографическому развитию. Именно от него, по словам президента, зависит судьба России и ее исторические перспективы. В частности, он предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года, передавал RT. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году могут вырасти в два раза.

Программа материнского капитала, по словам Путина, будет продлена до конца 2026 года. Кроме того, все школьники начальных классов с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина сообщила «Газете.ру», что в настоящее время депутатами ведется активная работа для выполнения задач президента по материнскому капиталу. Предполагается, что выплаты на первенца можно будет оформлять уже весной.