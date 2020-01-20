Появилось видео с места серьезного ДТП на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Два автомобиля столкнулись вечером 20 января на съезде на Кольцевую автодорогу (КАД) в Петербурге. В Сети появилось видео с места аварии.

Авария произошла около 17.30 на пересечении КАД и Мурманского шоссе. Точное количество участников ДТП неизвестно, на опубликованных кадрах видно два пострадавших автомобиля. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала, очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» об одном погибшем.

На месте аварии работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в понедельник смертельная авария с участием машины и поезда произошла на переезде железной дороги Москва — Рязань в Подмосковье. Согласно предварительным данным, жертвами аварии стал водитель и пассажир автомобиля.