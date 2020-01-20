Европейский лоукостер запустит новые дешевые рейсы из «Пулково»

Санкт-Петербург, 20 января. Европейский лоукостер Wizz Air анонсировал новые низкобюджетные рейсы из Петербурга в пять направлений. Пассажирам будут доступны авиабилеты стоимостью от 2 тысяч рублей в Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу.

Отмечается, что рейсы в Братиславу будут запущены 1 июня 2020 года. 3 июня стартуют авиаперевозки в Вильнюс. Самолеты до Бухареста пустят 1 июля, а в Софию 2 июля. Регулярность рейсов составит от двух до четырех вылетов в неделю.

Билеты можно бронировать на сайте воздушной гавани Петербурга или самого лоукостера.

Запустить новые рейсы позволил режим «открытого неба», который ввели для «Пулково». Действие режима позволяет незарегистрированным авиаперевозчикам приземляться в Петербурге, передает «Инфореактор».

Напомним, что режим «открытого неба» в петербургском аэропорту начал действовать с 1 января текущего года. Аэропорт представил Минтрансу список из 33 стран, в которые появятся рейсы после введения режима.

Ранее Генеральный консул Королевства Норвегия в Петербурге Даг Малмер Халворсен отметил, что поток туристов из России в страну вырос на 20 процентов. Он подчеркнул, что режим «открытого неба» сделает норвежские фьорды более доступными для гостей из России, передает «Царьград».