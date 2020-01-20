Власти Петербурга приступают к выполнению задач, озвученных Путиным в послании

Санкт-Петербург, 20 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов дал городскому правительству две недели на разработку предложений по реализации задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Беглов сделал соответствующее распоряжение в ходе совещания с членами правительства Северной столицы. Через две недели они должны представить главе города конкретные предложения о том, как Смольный будет реализовывать поставленные президентом задачи.

Отмечается, что руководство города будет работать по ключевым вопросам из сектора экономики, думать над тем, как привлекать инвестиции и развивать доступный Интернет и сети 5G. Кроме того, власти коснутся вопросов повышения качества госуправления и усиления требовательности к госслужащим. Предложат свое видение взаимодействия с местным самоуправлением, передают «Невские новости».

«Президент Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному собранию обозначил целый ряд революционных моментов. Поставлены новые серьезные задачи. Прежде всего — по сбережению населения», — отметил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что город взял на себя много социальных обязательств в прошлом году. По его словам, Петербург будет осуществлять новые инициативы президента без корректировки бюджета.

Ранее Беглов говорил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было самым емким за последние годы. От подчеркнул, что власти города будут решительно идти к достижению целей, которые обозначил президент.