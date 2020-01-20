Креславский возглавил комитет по строительству Петербурга

Санкт-Петербург, 20 января. Игорь Креславский возглавил строительный комитет Петербурга. Губернатор города Александр Беглов представил нового председателя на заседании городского правительства в Смольном.

Беглов открыл собрание руководства Северной столицы напоминанием о том, какие задачи поставил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После чего руководство города познакомилось с новым главой комитета по строительству, передают «Невские новости».

Губернатор поздравил Креславского с повышением и попросил обратить пристальное внимание на вопросы, связанные с социальной инфраструктурой. Он отметил, что в микрорайоне Шушары существует ощутимый дисбаланс между жилым фондом и социальными объектами.

Беглов сказал, что за ситуаций в районе будут внимательно следить и проводить совещания два раза в неделю.

Ранее Беглов сообщал, что для строительства социальной инфраструктуры в Шушарах нужно не менее пяти лет и финансовые возможности. Он подчеркнул, что социальная инфраструктура должна появляться одновременно с жилыми комплексами.