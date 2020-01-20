Исполнитель саундтрека к «Игре престолов» приедет в Петербург с сольным концертом

Санкт-Петербург, 20 января. Британский музыкант Джейкоб Бэнкс выступит в Северной столице на сцене клуба ZAL в воскресенье, 26 января, в 20.00.

Творчество Бэнкса сложно отнести к определенному жанру — это микс соула, R&B и хип-хопа. Певец родился в Нигерии, вырос в британском Бирмингеме. Его карьера началась с участия в музыкальных конкурсах. Молодой талант не остался незамеченным, артиста пригласили записать саундтреки ко множеству компьютерных игр, таких как FIFA 15, Need for Speed, Dirt 4. Кроме того, глубокий баритон музыканта можно услышать в сериалах «Игра престолов», «Форс-мажоры», «Власть в ночном городе», «База Куантико» и др. Певец рассказывает, что при написании песен он вдохновляется в том числе фильмами.

Отметим, что Джейкоб Бэнкс уже выступал в России. Концерт вокалиста проходил в Москве летом 2019 года.