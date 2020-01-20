Турнир по водно-спасательному многоборью прошел в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 Января. Петербургские спасатели сразились за медали по водно-спасательному многоборью. Открытый турнир прошел в одном из аквапарков Северной столицы.

Более 100 представителей спасательных ведомств Петербурга и Ленобласти соревновались в пяти категориях: комбинирование спасание, буксировка манекена, бросание спасательного линя, суперспасание и эстафеты с манекеном.

Турнир был организован Всероссийским Обществом Спасания на водах (ВОСВОД) и Федерацией Водно-спасательного многоборья России.

Как заявили организаторы, главная цель состязаний привлечь внимание людей к теме безопасного поведения на воде. Победители турнира вошли в сборную ВОСВОД, которая в ближайшее время отправится на чемпионаты Европы и мира.