Беглов открыл новую школу в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 января. Новую общеобразовательную школу №219 открыли в Красносельском районе Петербурга. Торжественную церемонию посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новое учебное заведение рассчитано на 1375 человек. В здании школы свой бассейн, помещение столовой рассчитано на 500 человек, а в актовом зале могут расположиться 600 зрителей. Кроме того, учебное заведение располагает тремя кабинетами информатики. Для занятий спортом на территории школы предусмотрена беговая дорожка и футбольное поле.

Губернатор отметил, что школа полностью соответствует современным требованиям. Глава города держал на личном контроле все этапы возведения школы, которая была так необходима микрорайону.

«Нам говорили, что нельзя строить такие школы, слишком это дорого. А я считаю, что это правильно. Все самое лучшее в городе должно быть для вас», — сказал Беглов.

Отмечается, что строители работали с опережением графика, что позволило открыть новое учреждение на девять месяцев раньше, чем планировалось.