Обиженный житель Петербурга спалил иномарку бывшей жены

Санкт-Петербург, 19 января. Петербуржец поджег иномарку бывшей жены во дворе ее дома. Инцидент произошел 18 января на проспекте Героев в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предполагается, что 40-летний мужчина превратил автомобиль бывшей возлюбленной в пепелище из-за обиды. По словам владелицы авто, инцидент произошел в 5 утра. Она проснулась и наблюдала в окно, как бывший муж разбил стекло в машине и устроил внутри костер, передает «Петербургский дневник».

Осуществив задуманное, мужчина удалился в неизвестном направлении. Оперативники настигли хулигана спустя несколько часов. Правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело.

Поджигатель находится под подпиской о невыезде.