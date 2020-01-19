Медбрат изнасиловал коллегу во время ночного дежурства в больнице в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 января. Медбрат изнасиловал свою коллегу на дежурстве в областной клинической больнице в Ленобласти. 32-летний мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 20-летней медсестры.

По имеющимся данным, преступление произошло в одном из служебных помещений медицинского учреждения. 32-летний медбрат напал на девушку и совершил насильственные действия сексуального характера, передают «Невские новости».

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранительные органы подозревают врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева в изнасиловании пациентки. Предполагается, что он склонял пациентку к занятию сексом, но получил отказ и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера». Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании заявления потерпевшей.