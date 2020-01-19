Беглов совершил крещенское омовение в водах Невы

Санкт-Петербург,19 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов присоединился к празднованию Крещения и окунулся в купель на Васильевском острове.

Градоначальник вместе с горожанами совершил традиционное омовение в Неве, передают «Невские новости».

Ранее Беглов совместно с начальником ГУ МЧС России по городу Алексеем Аникиным проинспектировал места для омовений и проверил их на безопасность. Отмечается, что всего в Петербурге оборудовали 22 иордани. На месте купаний постоянную службу несут сотрудники полиции, врачи и спасатели.

Ранее ФАН сообщал, что людям не стоит рассчитывать на то, что можно один раз в год зайти в воду и весь последующий год не думать о болезнях. Врачи отмечают, что крещенские купания — событие духовного плана. Чтобы быть бодрым и реже болеть, нужно систематически заниматься закаливанием.