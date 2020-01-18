Беглов поручил расследовать отсутствие положенных выплат 94-летней пенсионерке

Санкт-Петербург, 18 января. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга окажет помощь 94-летней жительнице Брянской области, которая не получает положенные выплаты, сообщается на официальном сайте администрации города.

Сообщается, что дочь пострадавшей обратилась с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину, который 18 января участвовал в возложении цветов на Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда. Женщина сказала президенту, что ее мать не получает положенные ей выплаты и льготы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову расследовать ситуацию с отсутствием выплат. Оказалось, что 94-летняя женщина проживает в Брянской области.

Комитет по социальной политике пообещал собрать все необходимые данные о положенных выплатах пенсионерке и передать их в администрацию Брянской области для разрешения ситуации, передают «Невские новости».

18 января Санкт-Петербург и Ленинградская область отмечают 77-летие со Дня прорыва блокады. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Северную столицу почтить память жертв блокады и вместе с губернатором Александром Бегловым возложил цветы к монументу «Мать-Родина». После этого российский президент пообщался с петербуржцами, которые пришли на мемориальную церемонию.