Петербург выделил 1, 5 млрд рублей на выплаты участникам войны к 75-летию Победы

Санкт-Петербург, 18 января. Власти Петербурга выделят 1,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты для ряда категорий граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В рамках подготовки к юбилею Победы правительство Петербурга приняло постановление о единовременных выплатах, в соответствии с которым ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», жители блокадного города, труженики тыла и малолетние узники фашистских концлагерей получат выплату в размере семи тысяч рублей. Детям войны будет предоставлена выплата, составляющая три тысячи рублей.

Всего денежные пособия получат 320 тысяч человек.

Кроме того, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, с 1 января 2020 года гражданам, проживавшим или родившимся в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (независимо от количества дней проживания) и проживающим сейчас в Санкт-Петербурге, будут предоставлены дополнительные меры соцподдержки, в том числе — ежемесячная денежная выплата в размере трех тысяч рублей.

При этом инвалиды I группы получат 10 тысяч рублей, инвалиды II группы — 7,5 тысячи рублей, инвалиды III группы — 5 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Петербурге распорядился к 75-летию Победы выплатить по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей каждому труженику тыла.