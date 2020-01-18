Пьяный петербуржец в магазине откусил ухо депутату

Санкт-Петербург, 18 января. Петербургский муниципальный депутат по округу Княжево Илья Рубцов едва не лишился уха в результате потасовки.

Инцидент произошел в субботу утром, когда народный избранник зашел в магазин «Репка» на улице Народного Ополчения, чтобы купить продукты. В магазине находился нетрезвый мужчина крепкого телосложения с музыкальной колонкой, выкрученной на полную громкость, который покупал алкоголь, хотя продажа спиртных напитков до 10 часов утра запрещена. Рубцов сделал нарушителю порядка замечание и сразу же был атакован хулиганом.

«Я попросил сделать потише, он возмутился и сразу кинулся в драку. В процессе борьбы мы упали на пол. Как потом выяснилось, он мне кусок уха надорвал — в травмпункте пришивали», — рассказал депутат изданию 47 News.

Отметим, что, когда полиция явилась на место происшествия, она застала только пострадавшего. Устроивший драку мужчина успел сбежать. По факту нападения Рубцов написал заявление п полицию.

Напомним, что 8 января сына известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили в одном из московских ресторанов. Поводом для драки стал конфликт с компанией, которая отдыхала за соседним столом. В результате сын народного артиста и его друг попали в больницу. По словам Жванецкого-младшего, дебоширы не только избили их, но и пытались ограбить.