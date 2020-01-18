Беглов напомнил, как советские герои прорвали блокаду Ленинграда и спасли город от голода

Санкт-Петербург, 18 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу поздравил жителей города с Днем прорыва блокады — памятной датой Великой Отечественной войны, которая имеет особенное значение для Северной столицы.

Именно в этот день в 1943 году после кровопролитных боев встретились под Шлиссельбургом войска Ленинградского и Волховского фронтов.

«Каждый петербуржец знает и помнит о подвиге бойцов и тружеников тыла. Первые – бесстрашно форсировали Неву, вторые – в кратчайшие сроки проложили мост через Неву и железнодорожную ветку», — пишет Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы прорвать блокаду, 5 тыс. геодезистов, железнодорожников и военных работали круглосуточно под обстрелами и бомбардировками. Благодаря слаженности действий им удалось за 17 дней построить дорогу, которая открыла путь к большой земле. Первый поезд с продовольствием для голодающего города прибыл в Ленинград 7 февраля.

По словам Беглова, «ленинградцы не дали слабины» и смогли выжить в нечеловеческих условиях, благодаря чему стали символом смелости и мужества.

Напомним, что блокада немецкими войсками Ленинграда продолжалась 872 дня. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, полностью снята блокада была 27 января 1944 года. За проявленный ленинградцами героизм и мужество в 1945 году Северной столице было присвоен статус города-героя. Аналогичные звания получили Сталинград, Одесса и Севастополь.

Ранее сообщалось, что Беглов почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище. В честь 77-летия со дня прорыва блокады градоначальник возложил цветы к монументу «Мать-Родина».