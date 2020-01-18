Санкт-Петербург, 18 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил концерт «Мы — Ленинградцы» в честь 77-й годовщины прорыва блокады города на Неве.

Концерт-спектакль, рассказывающий о солдатах Красной армии, жителях осажденного города и тяготах фронта и тыла, показали в Ледовом дворце. К празднику исторические и реконструкторские клубы города создали представление, погружающее зрителей в атмосферу военного времени.

Беглов прибыл на мероприятие, чтобы поздравить горожан со значимой для Петербурга датой и выразить благодарность жителям блокадного Ленинграда, отстоявшим северную столицу.

«Ленинградцы победили главного противника — голод. После прорыва продукты начали поступать в город. Спасибо за то, что отстояли город, и за то, что подарили нам жизнь», — сказал губернатор.

Ранее Беглов почтил память жертв блокады на Пискаревском мемориальном кладбище и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области.