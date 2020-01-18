Путин пообещал помочь петербургской пенсионерке, оставшейся без льгот

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь 94-летней петербургской пенсионерке, которая осталась без лекарств и льгот.

На тяжелую жизненную ситуацию женщины обратила внимание ее дочь, которая обратилась к Путину с просьбой о помощи во время его встречи с ветеранами. Встреча состоялась сразу же после церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. После краткого общения глава государства пообещал помочь, сообщает Пятый канал.

Еще одна петербурженка через соседа передала Путину привет и призналась, что некогда училась с будущим президентом в одной школе. Российский лидер в ответ также передал привет женщине.

Напомним, что в субботу Путин посетил Петербург и пообщался с местными ветеранами. Президент РФ пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы будет выплачено по 75 тыс. рублей, а также анонсировал создание центра архивных документов времен Второй мировой войны для борьбы с фальсификацией истории. Путин привел Израиль в пример бережного отношения к истории. По его словам, еврейское государство не дает миру забыть о трагедии Холокоста. И Россия должна поступать так же, чтобы никто не мог принизить подвиг советского народа.