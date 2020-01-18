Беглов почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 18 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Пискаревское кладбище, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. В честь 77-летия со дня прорыва блокады градоначальник возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

На Пискаревском кладбище Александр Беглов пообщался с петербуржцами, которые пришли на торжественное мероприятие, пишут «Невские Новости».

Также на празднование Дня прорыва блокады в Северную столицу 18 января прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина». Кроме того, президент посетил Пискаревское кладбище, где возложил цветы к братской могиле, в которой покоится его брат, умерший еще ребенком в блокадном городе.

Ранее Александр Беглов заявил, что всем, прожившим в блокадном Ленинграде хотя бы один день, будут полагаться дополнительные выплаты из городского бюджета. Для оформления выплаты нужно обратиться с документами в МФЦ.