Жительница Петербурга рассказала об обрушении потолка на кровать ее маленького сына

Санкт-Петербург, 18 января. Жительница квартиры на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге рассказала, как утром в субботу на кроватку ее спящего ребенка обрушился потолок.

Марина Умашева сообщила, что около 8.00 (время совпадает с московским) услышала грохот, после которого на кроватку, где находился малыш, рухнули части бетонной плиты. По словам женщины, от трагедии мальчика спасла установленная над кроваткой крыша и пенопластовые плиты под потолком, смягчившие удар.

В квартиру оперативно прибыли сотрудники МЧС, ТСЖ и представители районной администрации.

Хозяйка жилья уточнила, что раньше на месте обрушения наблюдались протечки, о которых знал председатель ТСЖ.

«На месте обрушения ранее были протечки, были обращения к председателю ТСЖ, после чего они якобы проводили работы, после чего были снова утечки-протечки потолка. Вызвали МЧС, прибыло МЧС, представитель администрации и председатель ТСЖ. Когда я спросила, какие меры будут приниматься, и что мне делать дальше, председатель ТСЖ развернулся задом и отошел от меня, ничего не сказал», — пояснила она в интервью «Пятому каналу».

Женщина, ссылаясь на представителей МЧС, добавила, что если не будут приняты необходимые меры, ситуация может повториться.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об аварийном доме в Тамбове, признанном памятником архитектурного наследия, который управляющая компания не может отреставрировать из-за отсутствия лицензии. Жительница рассказала корреспонденту ФАН, что из-за состояния постройки после ремонта в ее квартире обрушился потолок, и кровли у здания практически нет.