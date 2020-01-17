Около 3,5 млрд рублей выделят на формирование комфортной городской среды в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Около 3,5 млрд рублей выделят на формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Комитет по благоустройству Петербурга сформировал программу с самыми крупными городскими проектами по созданию общественных пространств в этом году.

Одними из самых ярких проектов стали набережная реки Карповки, Южная дорога, сад у Ивановского карьера, малый Ильинский сад, рекреационная зона озера Гореловское.

Как отмечает «Петербургский дневник», в Выборгском районе, к примеру, планируют благоустроить территорию у Суздальских озер. Жители и гости Петербурга смогут отдыхать там в любое время года. Планируется, что на участке появится прогулочная зона, спортивная и детская площадки.

Отметим, в минувшем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге появилось 79 новых зон отдыха.