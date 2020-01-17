Bileter.ru и «Мюзик-Холл» дали советы по защите от мошенничества с билетами в театр

Санкт-Петербург, 17 января. Власти Петербурга и представители культурных учреждений начали борьбу с мошенничеством при продаже билетов на спектакли и концерты.

По словам экспертов, одним из самых распространенных способов мошенничества в этой сфере являются сайты-«зеркала». Мошенники создают сайт, который полностью дублирует официальный сайт по продаже билетов. Специалисты рекомендуют внимательно проверять адрес страницы сайта, чтобы не попасться на удочку мошенников.

«Приобретая билет на сторонних ресурсах, вы берете ответственность за последствия на себя. Сомнительные цены также должны отпугивать. Если билет в партер на дорогой мюзикл или концерт иностранного исполнителя стоит 500 рублей, это должно насторожить», — рассказала генеральный директор театрально-зрелищных касс Bileter.ru Ольга Червочкова.

Кроме того, эксперты призывают не публиковать в социальных сетях фотографии купленных билетов, так как мошенники используют подобные снимки для создания поддельных билетов, передает интернет-телевидение «Город+».

«Иногда мошенники сами заранее покупают самые дешевые места на балкон, копируют штрих-код на партер и продают дороже. Так получаются «двойные» билеты. Организаторы чаще всего стараются идти навстречу зрителю и пересаживают его, чтобы он все-таки попал на событие», — пояснила юрисконсульт театра «Мюзик-Холл» Марина Щербакова.

Стоит отметить, что борьба с билетным мошенничеством осуществляется не только на городском, но и на федеральном уровне. В сентябре 2019 года были внесены поправки в Федеральный закон о культуре. Внесенные поправки запрещают продавать билеты компаниям и частным лицам, которые не обладают договором с организацией исполнительских искусств. Кроме того, поправки запрещают перепродажу билетов по цене, превышающей их номинальную стоимость более чем на 10%.