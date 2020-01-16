К празднику Крещения в Петербурге подготовят порядка 30 купелей

Санкт-Петербург, 16 января. К православному празднику Крещения оборудуют порядка 30 купелей в Петербурге. Праздник установленный в честь крещения Иисуса Христа приходится на 19 января.

Отмечается, что в этом году придется отказаться от привычной формы купелей в виде креста из-за отсутствия льда на поверхности водоемов. Виновата аномально теплая погода. За безопасностью петербуржцев на воде будут следить спасатели, водолазы и медики. Мобильные спасательные группы будут патрулировать места, где могут проводиться несанкционированные купания.

Главной купелью в Санкт-Петербурге по-прежнему останется иордань у стен Петропавловской церкви.

Специалисты отмечают, что к процессу погружения в купель нужно подходить с умом. От окунания в холодную в воду предостерегают людей с болезнями сердца, дыхательной и мочеполовой систем, сообщает интернет-телевидение «Город+».

Священнослужители отмечают, что погружение в купель не является церковным таинством. Церковь не воспрещает этот обряд, но и не призывает активно исполнят его. Духовники говорят, что окунаться в купель должны те, кто осознает и разделяет смысл это праздника.

Ранее ФАН сообщал, что с полным списком крещенских купелей в Петербурге, который обычно не меняется из года в год, можно ознакомиться на сайте петербургского МЧС.