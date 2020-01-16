Полицейские задержали карманника в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Полицейские поймали карманного воришку в ТРЦ «Галерея» в Петербурге. Юноша похитил мобильный телефон из кармана посетительницы центра. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

С заявлением о пропаже мобильного устройства Google Pixel 2 к правоохранителям обратилась 34-летняя женщина. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей. В результате оперативных мероприятий был задержан молодой человек 1995 года рождения. У него изъяли похищенный телефон и вернули хозяйке, передают «Невские новости».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Ранее ФАН сообщал, что туристка из КНР осталась без кошелька с деньгами и банковскими картами, инцидент произошел, когда девушка была в Мариинском театре. Добычей воришек стали более 260 тысяч рублей.