Зданию Николаевского дома в Петербурге могут дать вторую жизнь и осовременить

Санкт-Петербург, 16 января. Николаевский дом на Расстанной улице в Петербурге предлагают осовременить и открыть в нем исторический музей. На возможность модернизации здания, с более чем 200-летней историей, обратила внимание администрация Фрунзенского района.

Отмечается, что постройка, которую возвели в 1831 году, пустует уже очень долгое время. Ремонтно-реставрационные работы не проводились с момента возведения, но исправить положение могут уже в ближайшие годы. Основное здание взяла в аренду компания «Корпорация ВИТ». Контракт заключен до 27 ноября 2065 года. Сейчас главное здание законсервировано. Большинство стен укрыты фасадной сеткой, а оконные проемы забиты досками. Проходы в здание заблокированы и находятся под охраной, передает «Петербургский дневник».

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры рассказали, что работы по сохранению постройки будут закончены до 26 апреля 2021 года. Там отметили, что в минувшем году был проведен противоаварийный ремонт карнизов. В здании продолжаются проектные работы. Планируется, что восстановленное здание будет осовременено. Подробности проекта не раскрываются.

Администрация Фрунзенского района говорит, что у них есть большие планы на исторический комплекс. Власти считают, что здание Николаевского дома можно переоборудовать под исторического музей, которого в районе пока нет. Власти готовы принять участие в обсуждении и разработке концепции дальнейшей эксплуатации одной из архитектурных жемчужин района.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах города по реставрации зданий со сложными фасадами. Он сообщил, что каждый год власти Северной столицы будут ремонтировать 25-30 объектов сложной конфигурации. В настоящее время в Петербурге насчитывается порядка 1851 таких зданий, из них 255 жилых домов со сложной архитектурой.