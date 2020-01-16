Погода в Петербурге побила температурный рекорд 1975 года

Санкт-Петербург, 16 января. Погода в Северной столице вторые стуки бьет тепловые рекорды. Температура воздуха в Петербурге на 2 градуса превысила прежний максимум. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Утром столбики термометров показывали 6,8 градуса тепла, рекордная для 16 января температура воздуха. Отмечается, что самые высокие показатели тепла в этот день были зафиксированы в 1975 году и составляли 5,4 градуса выше нуля.

Лехус добавил, что уверенно заявлять о новом температурное рекорде можно будет после 21 часа, когда метеорологи зафиксируют показания с максимальных термометров.

На счету у Петербурга уже есть один температурный рекорд. В среду днем температура воздуха превысила максимальные показатели 1975 года. Столбики термометров показывали 5,6 градуса тепла, а к вечеру достигли отметки в 7,6 градуса.

Сообщается, что Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся во власти циклона. Температура воздуха будет несущественно падать по мере того, как циклон будет двигаться на восток. Прогнозируется, что погода будет облачной и ветреной, вероятны осадки.

Ранее ФАН сообщал, что похолодание может прийти в Россию в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух. Специалисты пояснили, что система является проявлением планетарных волн в атмосфере, которые имеют свойство перемещаться.