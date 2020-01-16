Экипаж самолета Петербург – Мурманск самостоятельно устранил ЧС в воздухе

Санкт-Петербург, 16 января. На борту самолета, вылетевшего из Петербурга в Мурманск, произошла чрезвычайная ситуация. Экипаж авиалайнера самостоятельно устранил дефект, полет продолжается в штатном режиме.

Отмечается, что при наборе высоты приборы зафиксировали разгерметизацию салона. Экипаж доложил на землю и принял решение разворачиваться обратно, в Пулково. В действие были приведены все службы аэропорта. Пока крылатая машина шла обратным курсом, экипаж повторно связался с диспетчерами и доложил, что неисправность устранена, поэтому самолет опять сделал разворот на Мурманск.

Сейчас все в порядке, скоро самолет приземлится в Мурманске.

Ранее сообщалось, что самолету Москва – Ставрополь пришлось вернуться в Шереметьево по технической причине — после взлета экипаж судна заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. После возвращения в столичный аэропорт и проверки самолет вновь отправился по рейсу, передает РИАМО.