Суды Петербурга снова эвакуируют из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 16 января. Из зданий районных судов Петербурга эвакуируют людей из-за анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Людей в экстренном порядке выводят из помещений Сестрорецкого, Приморского, Октябрьского и Куйбышевского районных судов.

Сообщается, что информация о возможном минировании судов и других учреждений города поступает почти каждый день, начиная с ноября 2019 года. В ходе проверок выясняется, что информация и звонки – ложные.

На этой неделе, впервые за долгое время, экстренные службы уже проводили эвакуацию судов.

Ранее ФАН сообщал, что Эрмитаж и аэропорт «Пулково» попали под «волну минирований» в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких дней в медицинских учреждениях, судах, школах и соборах города проводили эвакуации из-за поступивших на электронную почту писем о якобы заложенных бомбах.