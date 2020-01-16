Петербургский студент два года совращал 11-летнего мальчика

Санкт-Петербург, 16 января. Полиция задержала студента, который подозревается в совращении 11-летнего мальчика в Петербурге. 20-летний молодой человек в течение двух лет систематически совращал школьника. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В правоохранительные органы обратился отец 11-летнего ребенка. Он рассказал, что в отношении его сына были совершены насильственные действия сексуального характера. Следствие установило, что студент Петербургского государственного университета путей сообщения с октября 2017 по май 2019 года, удовлетворял свои сексуальные потребности со школьником в одной из квартир Петербурга, а также в неустановленных местах на территории города.

Полицейские задержали юношу, возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Ранее ФАН сообщал, что житель Пушкина заявил в полицию, что неизвестный изнасиловал его 10-летнюю дочь возле дома на Захаржевской улице. Правоохранительные органы задержали 55-летнего подозреваемого, который работает шофером.