Житель Ленобласти задержан за секс с 15-летней

Санкт-Петербург, 16 января. В Ленобласти правоохранители задержали молодого человека за секс с 15-летней. С заявлением о преступлении в полицию обратилась мать девочки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что преступление произошло в Тихвине. Безработный 20-летний юноша совершил половое сношение с 15-летней девушкой в одном из жилых домов города.

На основании заявления, написанного матерью пострадавшей, оперативная группа задержала подозреваемого по месту проживания в Бокситогорске. Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что полиция задержала в Московской области 23-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Инцидент произошел днем 6 января в городе Пущино. Злоумышленник затащил подростка в поле и надругался, после чего попытался задушить.