Ребенок ушел под воду в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург, 15 января. В бассейне во Всеволожске во время групповой тренировки под воду ушел 10-летний мальчик. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщил Федеральному агентству новостей источник в следственных органах Ленобласти.

Инцидент произошел в среду вечером в бассейне ФОК «Олимп» во Всеволожске на улице Героев, 12. Около шести часов вечера началась групповая тренировка, в которой участвовали 23 ребенка. Один из мальчиков ушел под воду.

Ребенка достали и срочно госпитализировали. По данным источника, сейчас за его жизнь борются врачи.

Областное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по 238 статье УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках уголовного дела были задержаны директор спортивного заведения и два тренера.