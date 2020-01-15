Сотрудники петербургского банка дали отпор вооруженным грабителям

Санкт-Петербург, 15 января. Группа неизвестных в среду совершила попытку ограбления банка в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Четверо преступников ворвались в офис финансовой организации, расположенной по адресу улица Савушкина, дом 127, после чего, угрожая предметом, похожим на автомат, потребовали выдать деньги.

«Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Полиция не уточняет название организации, однако, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в доме 127 по Савушкина располагаются офисы «Альфа-Банка», «Райффайзенбанка» и банка «Открытие».

Напомним, что в декабре прошлого года неизвестные взломали замок банкомата в Петербурге и похитили около 10 млн рублей. После совершения преступления они скрылись на Ford Transit с поддельными номерами.