Музыкальным школам Петербурга на закупку инструментов выделят 180 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 15 января. На закупку музыкальных инструментов для детских школ Петербурга выделят 180 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Приобретенные инструменты будут помогать юным талантам реализовывать себя на музыкальном поприще. Беглов отметил, что в городе существует адресная программа закупок инструментов для детских школ искусств на 2018–2020 год. По этой программе уже приобретены 152 музыкальных инструмента для 28 учебных заведений, передают «Невские новости».

Кроме того, в минувшем году в рамках проекта «Культура» приобретено около 1500 единиц оборудования, в том числе интерактивных панелей.

Губернатор добавил, что в 2020 году из бюджета выделят более 182 млн рублей на капитальный ремонт музыкальных и художественных школ. На эти деньги отремонтируют концертные залы, учебные классы, а также модернизируют систему противопожарной безопасности.