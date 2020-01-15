Службы социальных участковых могут появиться в регионах РФ по примеру Петербурга

Санкт-Петербург, 15 января. Служба социальных участковых может появиться в регионах России. Министерство труда и социальной защиты РФ присматривается к проекту, который успешно зарекомендовал себя в Петербурге. Об этом сообщили представители Минтруда РФ на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Служба социальных участковых призвана координировать работу по оказанию медицинской помощи и социальной поддержки. Для решения подобных проблем привлекают специалистов из профильных учреждений. Служба укомплектована специалистами по социальной реабилитации и психологами, которые помогают в сложных жизненных ситуациях. Для тех, кто обращается в службу создаются индивидуальные программы, передают «Невские новости».

Беглов отметил, что служба социальных участковых начала работать в городе с 1 июля 2019 года. Ее услугами воспользовались 138 849 человек. По его словам, в 2020 году власти города будут увеличивать штат сотрудников и количество общественных приемных.