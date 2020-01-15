Власти Петербурга уверены, что увеличение взноса на капремонт повысит темпы и объемы работ

Санкт-Петербург, 15 января. Увеличение минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге позволит увеличить объемы выполняемых работ. Об этом заявила официальный представитель жилищного комитета Петербурга Анастасия Китова.

15 января правительство Санкт-Петербурга приняло решение о повышении размера взноса на капремонт. В 2020 году ежемесячный размер взноса составит 8-9 рублей на квадратный метр в зависимости от типа дома.

Представитель жилищного комитета Петербурга Анастасия Китова напомнила, что с 2014 года размер ежемесячного взноса на капремонт составлял два рубля за квадратный метр. Увеличение размера взноса позволит значительно увеличить объемы выполняемых работ, передает Newinform.

«После повышения взносов мы получим увеличение объемов выполняемых работ. Например, если в прошлом году было отремонтировано 800 лифтов, то в этом году это число увеличится до тысячи», — пояснила она.

Кроме этого, увеличение размера взноса на капремонт позволит оснастить многоквартирные жилые дома системами погодного регулирования, которые будут автоматически регулировать температуру отопления, благодаря чему жильцы смогут меньше платить за отопление.

Стоит отметить, что в 2020 году на работы по капитальному ремонту будет выделено три миллиарда рублей. На реставрацию фасадов многоквартирных домов особой сложности будет выделено порядка одного миллиарда рублей.