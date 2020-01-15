Беглов заявил, что школьники Петербурга уже обеспечены горячим питанием

Санкт-Петербург, 15 января. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что необходимо организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе уже более 220 тысяч детей обеспечены горячими обедами.

Беглов отметил, что в Петербурге около трети учеников младшей школы получают бесплатное питание. Он добавил, что горячие обеды получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды и другие ребята, которым положены льготы. Кроме того, ученикам с первого по четвертый класс, питание частично оплачивается из средств города, передают «Невские новости».

В дальнейшем по предложению президента России все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием. Беглов отметил, что хорошее питание благотворно влияет на улучшение иммунитета и повышение работоспособности детей.

Ранее Александр Беглов рассказал, что 130 тысяч городских семей получают поддержку от государства. На социальные выплаты для детей из бюджета были выделены 5 млрд рублей.