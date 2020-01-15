Для социальной поддержки детей в Петербурге выделены 5 млрд рублей

Санкт-Петербург, 15 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что 130 тысяч городских семей получают поддержку от государства. На социальные выплаты для детей из бюджета были выделены 5 млрд рублей.

Он отметил, что малоимущие семьи получают денежную поддержку в размере прожиточного минимума. Молодым мамам в возрасте с 19 до 24 лет, город единовременно выплачивает 54 189 рублей, передают «Невские новости».

Для многодетных семей, которые воспитывают двойняшек и тройняшек, город предоставляет нянь. Кроме того, в Петербурге действует программа «материнский капитал», которая предусматривает выплаты за третьего и последующих детей.

Беглов рассказал, что многодетные семьи получают автомобили, а также жилье. В 2019 году таких семей в Петербурге стало на 7 тысяч больше, и сейчас их насчитывается 45 тысяч.