Беглов заявил, что доплаты учителям уже осуществляются в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города уже выполнили по крайней мере одно поручение Владимира Путина. В Северной столице учителям доплачивают за классное руководство.

«С 1 сентября 2019 года у нас классные руководители получают доплату 5 тыс. рублей», — сообщил он.

Он также добавил, что город наращивает объем работ по социальной поддержке петербуржцев. Дополнительные выплаты для учителей не единственная мера, которую реализуют в городе. С начала года у многодетных матерей появилась возможность пользоваться услугами социальных нянь. Кроме того, налажена работа социальных участковых, которые координируют действия всех социальных служб, передают «Невские новости».

Беглов высказался о предложении расширить полномочия губернаторов.

«Если жители России это примут, то это будет важным моментом. Губернатор должен заботиться о подрастающем поколении, развитии территории, улучшении качества жизни, демографии и социально незащищенных слоях населения», — считает глава города.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил ввести учителям ежемесячную доплату за классное руководство — не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. В Министерстве просвещения РФ заявили о готовности проработать программу, предложенную президентом.