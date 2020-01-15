Новый учебный год станет рекордным по количеству школьников в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 января. Образовательные учреждения Петербурга примут рекордное количество детей в 2020 году. Планируется, что в школу пойдут более 60 тысяч ребят.

Отмечается, что 15 декабря стартовал первый этап подачи заявлений в учебные заведения города. До 19 января будут рассматриваться обращения от родителей, чьи дети попадают в льготную категорию. На первом этапе приняты более 16 тысяч заявлений. Точное количество заявлений еще не подсчитано, но эта цифра уже больше, чем в прошлом учебном году.

Вступительная кампания состоит из трех этапов. На третьем этапе, который стартует с 1 июля, подать заявление можно будет в любую школу города. Ребенка зачислят при наличии свободных мест, передает «Петербургский дневник».

«Благодаря существенному ускорению темпов ввода новых социальных объектов в 2019 и 2020 годах мы сможем обеспечить местами в школах всех будущих первоклассников. Открытие сразу 11 новых школ в прошлом году и семи новых образовательных учреждений 1 сентября текущего года позволит полностью удовлетворить потребность в качественном и доступном образовании», – подчеркнула председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

В 2020 году количество петербургских школьников должно достигнуть 500 тысяч ребят. В Комитете по образованию говорят, что общее количество обучающихся в школах города продолжает расти.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что национальная программа «Образование» требует изменений в связи с ростом числа школьников в стране. Он отметил, что нужно искать гибкие решения, эффективно использовать существующую инфраструктуру, передает РИАМО.