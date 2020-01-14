Петербургский краевед написал книгу об истории Купчино

Санкт-Петербург, 14 января. Краевед Денис Шаляпин идал книгу «Купчино. История. События. Люди», новинка уже появилась в книжных магазинах Петербурга.

Писатель рассказал об истории петербургского района с 1612 по 2019 годы. Шаляпин признался, что как житель Купчино, всегда имел большой интерес к своему району.

«Это не первый мой труд о Купчине, но наиболее полный и охватывающий наиболее широкие временные рамки», — прокомментировал автор, его слова передает интернет-телевидение «Город+».

В книге 900 страниц и 10 тысяч героев, она охватывает и историю Купчино, и топонимику, и «мифологию». Шаляпин добавил, что район является старейшей частью Петербурга.

Ранее Купчино считалось деревушкой, главным промыслом местных жителей была торговля. Со временем Купчино стало частью Петербурга, а сейчас это современная часть города.

В сентябре здесь открылись два офиса врачей общей практики. В этом году начнется проектирование трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка.