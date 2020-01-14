Беглов пообещал решить вопрос с поликлиникой для жителей Авиагородка

Санкт-Петербург, 14 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблему нехватки медучреждений в Авиагородке.

Поликлинику в конце 90-х годов приватизировала авиакомпания «Россия». Сейчас здесь обслуживают только пилотов.

«Огромное число людей остались без обслуживания. Будет решаться этот вопрос», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Беглов неоднократно подчеркивал, что во многих районах города не хватает медицинских учреждений, детских садов, школ, пунктов полиции. Он отметил, что власти будут работать над устранением этого дисбаланса.

Ранее глава Петербурга сообщил, что в третьем квартале текущего года в Московском районе построят гимнастический зал.