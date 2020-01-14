Беглов рассказал о строительстве гимнастического зала в Московском районе

Санкт-Петербург, 14 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в этом году в Московском районе откроется новый гимнастический зал.

Гимнастический зал появится в третьем квартале 2020 года возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром Московское шоссе».

«Мы договорились, что в третьем квартале он будет построен. Город уже отдал в аренду «Газпрому» участок земли», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

14 января губернатор совершил рабочую поездку по Московскому району. Он осмотрел несколько социальных объектов — центр досуга и активного долголетия «Клуб 60+», подростковый центр «Вертикаль», оздоровительный центр «Газпром Московское шоссе».

Беглов неоднократно подчеркивал, что власти Петербурга стараются реализовать программу под поддержке талантливой и спортивной молодежи.

Также в городе идет работа по устранению дисбаланса между жилыми объектами и социальной инфраструктурой.