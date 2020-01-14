Семья из Петербурга станцевала с коляской на тонком льду Онежского озера

Санкт-Петербург, 14 января. Cемья Демочкиных из Петербурга преодолела на коньках 22 километра по тонкому льду Онежского озера.

Вместе с супружеской парой путешествовал их маленький сын, который все время находился в коляске. В комментарии к посту в Instagram Демочкины написали, что для них такой отдых привычный, им понравилось танцеваль на льду.

«Это обычный наш день, ничего мы не добивались. Поехали отдыхать и засняли», — говорится в посте.

Некоторые подписчики считают, что кататься на коньках, это хорошо, но рисковать ребенком нельзя. Демочкины спокойно воспринимают критику, передает телеканал «360».

По словам петербуржцев, обычно критикуют те, кто не любит гулять на воздухе, домоседы. Он добавил, что уполномоченный по правам ребенка с ними пока не связывался.

Ранее эксперты дали рекомендации россиянам, как правильно выбрать и хранить коньки. Специалисты советуют, что при длительном катании на коньках нужны ботинки с утеплением и термоноски.