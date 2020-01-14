Беглов оценил оснащение молодежного центра «Вертикаль» в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил подростково-молодежный центр «Вертикаль» на улице Пилотов.

Главе города показали, как проходит занятие. Воспитанники центра собрали и разобрали автомат Калашникова, рассказали о технических характеристиках оружия.

Одна из девочек произвела несколько показательных выстрелов. Беглов оценил старания ребят и остался доволен тем, что молодому поколению организовали интересный досуг.

«В прошлом году мы выделили 28 млн на его оснащение. Детишки могут заняться здесь спортом, изобразительным искусством», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

В клубе также есть спортивное и музыкальное оборудование, компьютеры, места для занятия творчеством. «Вертикаль» посещают более 500 человек.

14 января в рамках рабочей поездки по Московскому районе Беглов посетил площадку активного долголетия «Клуб 60+». Он также побывал в оздоровительном комплексе «Газпром Московское шоссе».

Ранее сообщалось, что Беглов пообещал решить проблему нехватки социальной инфраструктуры в новых районах города.