Беглов осмотрел спорткомплекс «Газпром Московское шоссе»

Санкт-Петербург, 14 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром Московское шоссе». Проект был реализован в рамках программы «Газпром — детям»

В комплексе находится 25-метровый бассейн, спортзал, помещение для фехтования, тренажерный и аэробный залы. Ежедневно в центре тренируются фехтовальщики СПб ГБУ СШОР «Комета».

Бассейн посещают школьники Московского района и социально незащищенные жители. Сюда же ходят воспитанники СПб РОО «Спортивная федерация спорта инвалидов», пишут «Невские новости».

На территории оздоровительного центра проводят занятия для детей по развитию творческих способностей. Для держателей единой карты петербуржца, студентов, инвалидов и блокадников предусмотрены скидки.

Ранее в рамках рабочей поездки по Московскому району Беглов встретился с членами «Клуба 60+». По его словам, к 2024 году две трети всех государственных услуг будут предоставляться в электронном виде.

Он напомнил пенсионерам, что они могут обращаться к губернатору не только через официальные органы, но и с помощью социальных сетей.