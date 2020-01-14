Беглов рассказал о цифровизации 75% госуслуг в 2024 году

Санкт-Петербург, 14 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2024 году петебуржцы смогут получить две трети всех госуслуг в электронном виде.

Беглов посетил площадку активного долголетия «Клуб 60+», которая находится в Московском районе, и пообщался с его членами. Градоначальник напомнил, что к нему можно обращаться напрямую через соцсеть «ВКонтакте».

«Мы планируем к 2024 году, чтобы 75 % услуг были в электронном виде», — пояснил Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Глава города сказал пенсионерам, что они могут заказать Единую карту петербуржца. Карта дает возможность получить ряд услуг без предоставления дополнительных документов.

Напомним, что в 2017 году на Московском шоссе, 16 открылся центр социального обслуживания населения. Здесь находится кинозал, современные лектории, игровые зоны.

«Клуб 60+» реализует инновационные проекты, которые помогают пожилым людям научиться пользоваться компьютером, смартфоном и другими устройствами.

Ранее Беглов во время выступления на «Радио России» заявил, что на развитие социальной инфраструктуры Петербурга будет выделено финансирование. Власти города уделят внимание строительству соцобъектов в новых районах.