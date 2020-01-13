Беглов пообещал дополнительные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда

Санкт-Петербург, 13 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ветеранам, прожившим в блокадном Ленинграде хотя бы один день, будет полагаться дополнительные выплаты. Соответствующая финансовая поддержка коснется тех, кто не имеет медалей или знаков, связанных с блокадой города в годы Великой Отечественной войны, сообщают «Невские Новости».

Данное заявление Александр Беглов сделал во время передачи «Губернаторский эфир» на местном «Радио России». Вспоминая о предстоящих памятных датах, связанных с осадой города, губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день в городе живет более 77 тысяч ветеранов, имеющих медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителя блокадного Ленинграда».

«Но есть те, кто прожили в осажденном городе меньше установленного законом срока. С 1 января они будут получать региональную выплату из городского бюджета», – объявил Беглов пояснив, что для получения денег ветеранам будет необходимо обратиться с документами в МФЦ.

Напомним, Петербург украсят ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады 15 января, об этом ранее сообщили в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

Основной акцент в украшении города будет сделан на Невский проспект и дом 14, где установлена мемориальная доска про артобстрел, Пискаревское мемориальное кладбище и площадь Победы.